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12 августа, 12:32

Город

В столице открылись два новых павильона здоровья в рамках "Московского чекапа"

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В столице начали работу еще два павильона здоровья в рамках программы "Московский чекап" – на Трубной площади и ВДНХ. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе уже почти два месяца работает программа заботы о здоровье "Московский чекап". Она дает горожанам возможность заранее выявлять индивидуальные риски и предриски для здоровья.

"90% программы можно пройти онлайн в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО", – рассказала Ракова, добавив, что после прохождения пользователь получит индивидуальный расширенный набор обследований и рекомендаций.

Первый павильон "Путь здоровья" начал работать на Никитском бульваре неделю назад, экспресс-диагностику в интерактивно-развлекательном формате в нем прошли более 2 тысяч человек. Теперь в столице действуют три локации, в них можно за 15 минут бесплатно оценить основные показатели организма.

Сперва посетители павильона пройдут короткий интерактивный опрос. С помощью "умных" зеркал у них измерят артериальное давление и сатурацию, оценят уровень стресса и рассчитают биологический возраст. Аппарат для биоимпедансометрии позволяет оценить соотношение жировой и мышечной ткани, а также водный баланс организма.

В павильонах на Никитском бульваре и Трубной площади также оборудованы зоны нейрофитнеса. Там можно пройти тренировку, направленную на развитие концентрации, памяти и навыков управления стрессом. По итогам обследования каждый получает персональные рекомендации. На протяжении всего маршрута посетителей сопровождают сотрудники центров госуслуг и медработники.

Павильоны на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ работают со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, по пятницам – с 12:00 до 22:00, по субботам и воскресеньям – с 10:00 до 21:00.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в столице нового каркаса стационарной медпомощи. Для этого в городе строят новые, а также полностью обновляют существующие больничные корпуса. При этом преобразования затрагивают не только сами здания, но и прилегающие к ним территории. Всего с 2020 года благоустроены территории примерно 20 стационаров.

Москвичи могут узнать о состоянии организма в павильонах "Здорового долголетия"

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