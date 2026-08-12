В Тульской области будут судить многодетную пару за истязание малолетнего сына

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В Тульской области пройдет суд над многодетной парой из поселка Плеханово по делу об истязаниях малолетнего сына. Уточняется, что с 1 мая 2025 года по 28 мая 2026 года супруги наносили ребенку множественные удары по голове и телу, а также запирали его на ночь в ванной комнате, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

При этом в пресс-службе СК РФ по Тульской области рассказали, что в мае текущего года полицейские обнаружили мальчика запертым в темном помещении в доме семьи. Тогда правоохранителей вызвали родственницы фигурантов дела.

Подозреваемых заключили под стражу, пострадавшего ребенка и его четырех братьев передали в социально-реабилитационный центр под присмотр специалистов.

Возбуждены уголовные дела по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание") и статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Их будет рассматривать Ленинский районный суд Тульской области.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после избиения восьмилетнего мальчика в частном детском саду в Ингушетии. В качестве подозреваемой рассматривается 58-летняя воспитательница.

Из-за действий женщины ребенок в один момент ударился головой об стол. В силу особенностей развития и возраста он был в беспомощном состоянии и не мог защититься.