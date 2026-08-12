ВС РФ установили контроль над Водяным в Харьковской области

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Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что сделать это удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".

Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Щербаковка в Харьковской области и Новое Поле в Запорожье. При этом взять под контроль Новое Поле смогли бойцы "Востока".

До этого военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Васютинское и Торецкое в ДНР, а также установили контроль над населенным пунктом Анискино в Харьковской области.

