12 августа, 12:14Политика
ВС РФ установили контроль над Водяным в Харьковской области
Фото: mil.ru
Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что сделать это удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".
Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Щербаковка в Харьковской области и Новое Поле в Запорожье. При этом взять под контроль Новое Поле смогли бойцы "Востока".
До этого военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Васютинское и Торецкое в ДНР, а также установили контроль над населенным пунктом Анискино в Харьковской области.
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