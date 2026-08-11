ВС РФ заняли Щербаковку и Новое Поле в Харьковской и Запорожской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Щербаковка в Харьковской области и Новое Поле в Запорожье. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что Щербаковку заняли подразделения группировки войск "Север" в результате активных наступательных действий. Взять под контроль Новое Поле смогли бойцы "Востока".

До этого российские войска взяли под контроль населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике.

Вместе с тем ВС РФ нанесли удары по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. В украинской столице поражен терминал "Новой почты", где хранили товары двойного назначения.