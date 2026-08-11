Интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве добавили, что это произошло из-за человека на путях. Тем не менее в настоящий момент движение уже вводится в график.

Ранее похожий инцидент произошел на Замоскворецкой линии метро. Машинист применил экстренное торможение из-за человека, попавшего на рельсы на станции "Войковская". Его оперативно подняли на платформу, а затем восстановили движение поездов и ввели его в график.

До этого на станции "Красносельская" пассажир засмотрелся в экран телефона и упал на пути. Мужчина не пострадал, так как машинист успел остановить поезд. В итоге с пассажиром провели профилактическую беседу, а также оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил транспортной безопасности.

