Движение на Сокольнической линии метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Сокольнической линии столичного метро ввели в график, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на юго-западном участке красной ветки метрополитена увеличивались интервалы движения поездов. По данным департамента, это было связано с проверкой состава.

Между тем расписание поездов на МЦД-3 изменят 8 и 9 августа из-за подготовительных работ для смещения железнодорожного пути на участке Химки – Ховрино в рамках строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В частности, интервалы на некоторых участках увеличатся, а последние поезда отправятся раньше обычного.

В указанные дни курсирующие по диаметру составы уйдут с конечных станций в 23:02. Для поездок в более позднее время пассажиры могут воспользоваться электричками от и до Ленинградского и Казанского вокзалов.