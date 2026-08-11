В Москве пройдет цикл открытых встреч, посвященных трендам современного производства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках "Лета в Москве" проект "Открой#Моспром" организует цикл познавательных встреч, посвященных технологиям и трендам столичной промышленности. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Эксперты расскажут горожанам о создании новых линеек кондитерских изделий, влиянии культурного кода на индустрию моды и роли промышленного дизайна в производственном процессе.

"Москва – драйвер развития технологий и передовых решений в индустриальном секторе. Заводы города создают новые линейки товаров, совершенствуют существующую продукцию и все больше внимания обращают не только на функционал, но и на дизайн", – отметил Гарбузов.

Он добавил, что лекции будут интересны слушателям всех возрастов. По его словам, это уникальная возможность узнать, что и как производят на московских предприятиях, а для молодежи такая встреча может стать импульсом для выбора будущей профессии.

В августе мероприятия проведут в арт-павильоне "Летний маркет". Первая лекция "Вкус Москвы" состоится 11-го числа с 14:00 до 15:00. Эксперты столичных предприятий расскажут об инновациях и трендах пищевой промышленности.

13 августа в это же время пройдет лекция "Промышленный дизайн Москвы: отражение лица столицы в дизайне". Встречу проведет начальник управления промышленного дизайна АО "Инвест проект" Клим Перцев. Слушатели узнают об особенностях развития промдизайна в Москве и инновационных решениях, которые используются в этой сфере.

Завершающая встреча "Культурный код столицы: как дизайнеры Москвы адаптируют в современной моде традиции" состоится 18 августа. Президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий расскажет о тенденциях современной моды и о том, почему молодые дизайнеры все чаще используют этнические детали в одежде.

Подробная информация доступна на сайте проекта "Открой#Моспром".

Ранее Сергей Собянин назвал технологии с искусственным интеллектом важным драйвером для участников московского инновационного кластера. Мэр указал, что умные алгоритмы и цифровые сервисы помогают созданию инновационной продукции, автоматизации внутренних процессов и росту безопасности производства.