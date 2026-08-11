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11 августа, 16:17

Город

Спасенная в Москве "недовольная" кошка вернулась домой без видимых травм

Фото: МАХ/"Спасатели СпасРезерв"

Спасенная в Москве "недовольная" кошка по кличке Мия вернулась домой, рассказала сестра хозяйки кошки в беседе с изданием "Подъем" в мессенджере MAX.

По словам женщины, Мия пропала около трех дней назад. Кошка смогла самостоятельно открыть балконную раму и выпала.

"Зрительно никаких повреждений у кошки на удивление нет. Сейчас у нее полное обследование. Как эта лягушка-путешественница умудрилась с юга Москвы попасть за 20 километров на севере, никто не знает", – поделилась сестра хозяйки.

Она также отметила, что Мии всего девять месяцев и она очень "шкодливая". Уже на следующий день после возвращения кошка снова пробралась на балкон и при закрытых ставнях пыталась их ковырять.

Хозяйка животного намерена принять меры защиты, чтобы не допустить повторения истории с балконом.

Спасатели вызволили застрявшую в автомобиле Мию 9 августа на улице Гризодубовой в Москве. Мужчина услышал мяуканье внутри своей машины, открыл капот и обнаружил животное. Он снял аккумулятор, однако самостоятельно достать кошку не смог. По словам волонтеров, животное после спасения было чумазым, пыльным и перепуганным, но при этом ласковым.

Чумазого кота достали из-под капота машины в Хорошёвском районе

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