Зоопсихолог Сиротина объяснила, как отучить кошку точить когти о мебель

Всемирный день кошек ежегодно отмечается 8 августа. При желании завести этого питомца важно учесть не только то, сколько радости он будет приносить, но и его характер, а также тонкости ухода, предупредили эксперты. На что обращать внимание при выборе породы, читайте в материале Москвы 24.

Игривые домочадцы

Всемирный день кошек отмечается 8 августа. Этот праздник учрежден по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare.

Перед тем как взять кошку в семью, особенно если уже есть дети, важно подробно изучить породу. Эти питомцы делятся на несколько групп, самые распространенные – компаньоны и интерьерные, рассказала Москве 24 ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Для будущего хозяина важно определить, что именно он хочет от питомца. Нужна ли тихая и спокойная кошка, которая не требует много внимания и постоянных игр, или наоборот – активный спутник, принимающий участие во всех семейных делах. При этом каждая кошка вне зависимости от породы имеет свой темперамент, и владельцам придется подстраиваться под индивидуальные особенности характера.

Интерьерные кошки чаще всего легко переносят отсутствие хозяина в доме и не требуют активного участия в их жизни. Нередко они также избегают взаимодействия с детьми: могут шипеть и бить лапой в случае недовольства. К этой группе относятся персидская, экзотическая короткошерстная (экзот), шотландская вислоухая и британская короткошерстная, пояснила Сиротина.

Кошки-компаньоны, напротив, любят находиться в центре событий, всегда принимают участие в семейных делах, любопытны и активны. Они требуют повышенного внимания, игр и заботы. В эту группу входят абиссинская и ориентальная кошки, египетский мау, тойгер, сфинкс, корниш- и девон-рекс, русская голубая, невская маскарадная, рэгдолл, добавила зоопсихолог.

"Они отлично подойдут для семьи с детьми. Однако из-за их повышенной активности нужно следить, чтобы они не получили травму, не съели что-то опасное и не разрушили ценное в интерьере", – посоветовала Сиротина.

Есть также промежуточный класс кошек, отличающихся самодостаточностью, но при этом активных и часто дружелюбных. Такими, например, считаются бенгальские, рассказала эксперт.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Котенка любой породы важно забирать в семью примерно в 3–5 месяцев, чтобы он успел адаптироваться и получить базовые навыки общения с сородичами. Также заводчик должен приучить котенка пользоваться когтеточкой, лотком и есть из миски.

В свою очередь, фелинолог и кинолог Татьяна Любимова отметила в беседе с Москвой 24, что среди дружелюбных и активных пород встречаются сложные в общении, например мейн-кун и сиамские кошки.

"Эти две породы реагируют на любые человеческие ошибки и поступки в их адрес, выходящие за приемлемые, в их понимании, рамки. Несмотря на стабильную психику, они могут вспылить в ответ на некоторые действия", – указала специалист.

Кроме того, эти породы относятся к длинношерстным, поэтому требуют особого ухода и больших затрат. В целом, перед тем как завести животное, желательно узнать его характер: ближе познакомиться в ходе нескольких встреч или подробно расспросить о нем заводчика, подчеркнула Любимова.





Татьяна Любимова фелинолог, кинолог Понимать темперамент животного особенно важно, если есть специфический образ жизни: котенка берут в семью к малоподвижному пожилому человеку или карьеристу, редко бывающему дома. Если кошка регулярно находится в одиночестве примерно по 14 часов в день, у нее могут начаться поведенческие проблемы: агрессия по отношению к хозяину или, наоборот, гиперпривязанность, а также повышенная активность по ночам.

По словам фелинолога, при выборе кошки любой породы нужно адекватно рассчитать бюджет и учесть, что животное потребует ухода и лечения, особенно если планируется заводить редкие, сложные в обслуживании породы.

Хозяин территории

Кошки и коты имеют раздражающую многих хозяев особенность поведения – они метят территорию, на которой живут, из-за чего часто страдает мебель и ремонт в квартире. Однако они это делают не из вредности, а руководствуясь инстинктом, пояснила Ангелина Сиротина.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Когда у животного начинается половая охота, оно призывает партнера и, соответственно, ставит половые метки. Они их делают мочой и лапами, оставляя царапины и следы от когтей. Чтобы этого избежать, важно вовремя кастрировать питомца, в возрасте от 8 до 15 месяцев.

Спасти мебель от когтей поможет регулярная процедура их укорачивания, но ее категорически запрещено проводить кошкам, находящимся на самовыгуле, иначе во время нападения они не смогут спастись, например забраться на дерево, предостерегла эксперт.

"Бывают ситуации, когда кот метит территорию квартиры или часть мебели, на которой сидели гости или даже хозяин, если он ранее контактировал с другим животным. К этому нужно относиться спокойно: кот таким образом снова обозначил себя как хозяина территории", – добавила зоопсихолог.

Тактично воспитать кота помогут современные средства. Например, нужно установить в его любимых местах когтеточки. Также можно использовать специальные спреи, которые либо привлекут внимание питомца (на основе валерианы и мяты) или, наоборот, отпугнут (на основе цитрусовых или хвои). В их состав входят натуральные компоненты, отметила специалист.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Кошка – умное животное, ее можно пожурить, используя в момент плохого поведения смену интонации, но ни в коем случае нельзя бить. Это такое существо, у которого образ мыслей следующий: я всегда права и всегда все делаю правильно, а если вы меня за это ругаете, значит, с вами что-то не так.

Нельзя сильно ругать или пугать питомца, нападать на него, угрожать – это лишь усугубит ситуацию и вызовет агрессию со стороны животного. Плюс в момент коммуникации питомец должен четко видеть хозяина, добавила фелинолог.

"Еще одна привычка многих кошек – залезать на стол. Но дело в том, что они не видят разницы, если говорить о горизонтальных поверхностях. Тем более если на столе есть еда. Поэтому решение только одно – не делать стол привлекательной целью для питомца", – посоветовала эксперт.



В крайнем случае отучить кошку от неприемлемого для хозяина поведения можно с помощью воды из пульверизатора. Но питомец должен при этом видеть человека и понимать причину его недовольства. Однако важнее разобраться в причинах поведения животного, так как оно живет инстинктами. Если ему нравится какой-то предмет в интерьере и он его систематически портит, значит, коту может не хватать, например, элементарной когтеточки, заключила Сиротина.