Ветеринар Шеляков: ибупрофен и диклофенак смертельно опасны для собак и кошек

Советы по лечению домашних питомцев человеческими препаратами распространились в зарубежных соцсетях. Чем это грозит животному и какие еще ошибки допускают владельцы – в материале Москвы 24.

"Не нужно экспериментировать"

В зарубежных соцсетях набирают популярность ролики, в которых владельцам животных предлагают давать питомцам ибупрофен при травмах. Однако такие препараты несут смертельную угрозу для животных, сообщило британское издание The Independent со ссылкой на специалистов.

"Ибупрофен категорически противопоказан всем домашним животным, а парацетамол очень токсичен для кошек", – подчеркнула ветеринарный хирург Кэт Хенстридж.

В местной Ассоциации защиты животных, в свою очередь, выразили обеспокоенность тем, как быстро дезинформация распространяется в интернете.





из текста заявления То, что помогает одному животному в коротком видеоролике, может быть небезопасно для другого, и схожие симптомы могут иметь совершенно разные причины.

Врач‑ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в разговоре с Москвой 24 пояснил, что необходимость применять специальные ветеринарные препараты обусловлена особенностями их физиологии.

"Кто-то считает, что можно использовать человеческие лекарства, например против глистов, но это ошибочно: кошки получают сильнейшее отравление, доходящее до реанимации. Аскариды у человека и животных одинаковые, но выводятся из организма разными способами", – подчеркнул он.

По словам специалиста, основным побочным эффектом применения нестероидных противовоспалительных средств у животных является поражение желудочно‑кишечного тракта, включая развитие гастритов и кровотечений. Бесконтрольный прием таких препаратов может также спровоцировать анемию. Кроме того, значительная нагрузка при выведении лекарственных веществ ложится на почки.

Особого внимания заслуживает запрет на применение сиропов с подсластителями, предназначенных для человека: из‑за особенностей метаболизма сахаров и функционирования поджелудочной железы у животных такие средства им категорически противопоказаны.





Михаил Шеляков врач‑ветеринар высшей квалификационной категории Казалось бы, для чего использовать человеческие препараты в ветеринарии, если рынок зооиндустрии работает хорошо? Ответ прост: коммерческие и финансовые причины. Лекарства для животных часто дорогие, люди ищут альтернативу. Но копеечная экономия может вылиться в тяжелое дорогое лечение и проблемы со здоровьем питомцев.

В ветеринарной практике допускается использование некоторых человеческих лекарств, однако перед внедрением они проходят полный цикл исследований: биологический, токсикологический и клинический контроль. Препарат допускается к применению только после подтверждения отсутствия длительных или отсроченных побочных эффектов. При этом, как подчеркнул врач, перечень таких средств ограничен.

"Самолечение может привести к летальному исходу. Самый опасный из нестероидных противовоспалительных препаратов – диклофенак. В моей практике было несколько случаев, когда одна таблетка будто прожигала слизистую животного – возникал перитонит. Дали собаке лекарство от болей в суставах, а в итоге пришлось делать операцию на кишечнике. Пока ветеринар не скажет, что можно применять человеческий препарат, экспериментировать не нужно", – резюмировал Шеляков.

"Погибают тысячи собак"

Однако применение препаратов, предназначенных для человека, не единственная распространенная ошибка владельцев собак. Как рассказал ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский Москве 24, зачастую они разрешают питомцам купаться в незнакомых водоемах.

"Сперва стоит узнать, стоит ли там плавать, в противном случае на дне могут быть разбитые бутылки, проволоки и так далее. Также есть шанс подхватить инфекцию", – подчеркнул он.

При этом большое количество опасных ошибок совершается, когда на улице стоит жара. В частности, ни в коем случае нельзя оставлять питомца в машине даже на короткий промежуток, обратил внимание специалист.

"Это может привести к трагедии – погибают сотни, тысячи собак. Возможен тепловой шок или удар. С кондиционером тоже нельзя оставлять животное – питомец может от радости прыгать и нажать не на ту кнопку в машине", – пояснил он.





Владимир Уражевский ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Кроме того, не стоит забывать, что в такую погоду собака ходит по раскаленному асфальту, это может привести к травме. Также на пляже песок обжигает, и собаке бегать по нему на дальние расстояния не рекомендуется. Маленького питомца лучше взять на руки и отпускать гулять на газоне. С большими собаками лучше гулять в утренние и вечерние часы.

Ранее заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина согласилась, что оставлять питомцев в закрытой машине в жару строго запрещено. Она отметила, что признаки теплового и солнечного ударов у животных схожи: заторможенность, предобморочные состояния, изменение цвета слизистых (обычно они становятся ярко-вишневыми или малиновыми), а также изменение дыхания и поведения. Алешина также подчеркнула необходимость не только сократить прогулки, но и отказаться от физических нагрузок и использования намордников, поскольку собаки охлаждаются посредством дыхания.

Особенно, по ее словам, подвержены перегреву собаки с укороченной мордой – брахицефалы, к которым относятся мопсы, бульдоги, пекинесы и другие собаки. Среди кошек это состояние больше всего угрожает персидским. В группе риска также питомцы с сердечно-сосудистыми и дыхательными проблемами плюс животные темного окраса.

При первых признаках перегрева необходимо вывести собаку в тень, смочить голову и подмышки прохладной водой и дать попить. Запрещено обливать животное холодной водой или кидать в водоем. Это связано с тем, что резкий перепад температур рискует довести животное до сердечно-легочной недостаточности. После охлаждения стоит показать питомца ветеринару, пояснила эксперт.

Также она призвала не забывать о животных, которые остаются дома в жару. В частности, необходимо затемнять помещение шторами, ставить несколько мисок с водой и организовать легкий сквозняк. Кроме того, Алешина порекомендовала не ставить клетку с грызунами на подоконник, а аквариумистам важно следить за температурой воды.

В целом при резком повышении температуры эксперт рекомендовала использовать кондиционеры, увлажнители, развешивать влажные полотенца и расставлять емкости с прохладной водой.

