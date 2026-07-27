Москвичку оштрафовали за публикацию видео с приставаниями от незнакомца

Пострадавшая от приставаний девушка выложила в Сеть доказательство домогательств, за что получила штраф в размере 10 тысяч рублей. Правомерно ли это и как доказать свою невиновность в подобном случае, разбиралась Москва 24.

Штраф за доказательство?

В Сети завирусилось видео москвички Дарьи Михайловской, которая засняла на камеру приставания фут-фетишиста в общественном транспорте. Неизвестный трогал ботинки девушки, а также лежал на полу рядом с ней.

Как рассказала Дарья телеканалу Москва 24, позже ей пришел штраф на 10 тысяч рублей за публикацию видео. Перед этим фетишист нашел девушку в соцсетях и требовал от нее удалить ролик с его участием.





Дарья Михайловской пострадавшая от фут-фетишиста Я ответила отказом, потому что нужно отвечать за свои поступки. А потом уже мне пришел привет из суда. Суд происходил без моего участия и без его участия.

В разговоре с журналистами девушка отметила, что теперь в ее планах – обжаловать решение.

При этом случай с Дарьей не единичный: за последний год женщины нередко жаловались в Сети на домогательства со стороны незнакомцев. Например, в 2025 году в столице было возбуждено уголовное дело против блогера Алекса Лесли по статье о склонении к изнасилованию. По версии следствия, мужчина побуждал своих последователей к противоправным действиям сексуального характера в отношении москвичек и заставлял фиксировать это на видео. После этого многие мужчины действительно стали подходить к молодым девушкам в центре города, трогать их, а затем убегать.

Позднее в Москве вынесли приговор последователю Лесли – Алексею Башину. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в июле 2026 года Дорогомиловский районный суд Москвы взял под стражу мужчину, который приставал к незнакомой девушке на столичной станции метро "Кунцевская". По версии следствия, утром 7 июля он пристал к девушке и плюнул на ее одежду. Таким образом мужчина унизил честь и достоинство потерпевшей. Его задержали и открыли административное дело по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Игра против себя?

При столкновении с подобными действиями от прохожих важно помнить, что съемка гражданина и дальнейшая публикация видео действительно ограничены законодательством, поскольку в данном случае защищаются интересы человека. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.

"В подобном случае это реализуется по статье об охране частной жизни гражданина (152.2. ГК РФ). Поэтому нужно всегда исходить из того, в каких целях делается съемка. Если человек производит ее для себя, например, в случае если незнакомец ругается, готовится к нападению, домогается в более открытой форме, то видео будет доказательством нарушения прав того, кто снимает", – объяснил адвокат.

Однако если видеосъемка делается для дальнейшей публикации, то даже если целью выступает общественное порицание, это не отменяет факта нарушения частной жизни. Здесь вступает в силу статья о защите чести, достоинства и деловой репутации (152 ГК РФ).





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Также могут привлечь по статье об охране изображения гражданина (152.1. ГК РФ). Таким образом, в подобных ситуациях публикация видео по большому счету права потерпевшего не защитит.

При этом порядок действий, помогающий обезопасить себя в подобной ситуации, зависит от конкретного случая. Например, если рядом агрессивные люди, то иногда нет возможности достать телефон и начать съемку. В таком случае стоит звать прохожих, привлекать внимание к происходящему, чтобы другие могли стать свидетелями. Одинаково полезно совместить просьбы о помощи и фиксацию на видео, рассказал Бурков.

"Также как можно скорее нужно обращаться в правоохранительные органы. Человек автоматически должен позвонить по номеру "112" – все разговоры там записываются. Поэтому слова пострадавшего станут основным доказательством для дальнейшей проверки", – порекомендовал адвокат.

Кроме того, нужно взять данные у свидетелей, обменяться контактами, чтобы потом получилось установить, кто был непосредственным очевидцем. Плюс во многих автобусах и общественных местах установлены камеры видеонаблюдения – можно запросить и эти записи. Закон в целом не ограничивает в сборе доказательств: подойдут видео- и аудиоматериалы, показания свидетелей, письменные документы, заявления в полицию или другие правоохранительные органы, указал Бурков.

При этом в целом наказать пристающих мужчин, особенно если их несколько, могут и по статье о насильственных действиях сексуального характера (132 УК РФ), если после контакта с ними на теле у пострадавших останутся синяки, отметила юрист Анастасия Билялова.

"В этом контексте преступление может быть расценено как совершенное организованной группой. Максимальное наказание для организатора в таком случае – лишение свободы на срок до десяти лет", – рассказала правозащитник в беседе с Москвой 24.

Однако, по ее мнению, шансы привлечь домогавшихся к уголовной ответственности максимально малы. Если кого-то и накажут, то, скорее всего, по статье 3.8 Кодекса Москвы об административных правонарушениях ("Приставание к гражданам в общественных местах"), в рамках которой предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей, уточнила юрист.