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10 июля, 17:40

Происшествия

В Москве суд арестовал мужчину, пристававшего к девушке в метро

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский районный суд Москвы взял под стражу мужчину, который приставал к незнакомой девушке на столичной станции метро "Кунцевская". Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Речь идет о Максиме Маткурбанове. По версии следствия, он утром 7 июля в вестибюле станции приставал к девушке и плюнул на ее одежду. Таким образом мужчина унизил честь и достоинство потерпевшей.

Его задержали и открыли административное дело по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

"Суд признал Маткурбанова виновным в указанном правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток", – добавили в пресс-службе.

Ранее правоохранители задержали уроженца Тверской области, который приставал к девочке-подростку в московском метрополитене. Пользователи Сети писали, что мужчина является владельцем кофейни в Коммунарке.

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