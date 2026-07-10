10 июля, 17:40Происшествия
В Москве суд арестовал мужчину, пристававшего к девушке в метро
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Дорогомиловский районный суд Москвы взял под стражу мужчину, который приставал к незнакомой девушке на столичной станции метро "Кунцевская". Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Речь идет о Максиме Маткурбанове. По версии следствия, он утром 7 июля в вестибюле станции приставал к девушке и плюнул на ее одежду. Таким образом мужчина унизил честь и достоинство потерпевшей.
Его задержали и открыли административное дело по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
"Суд признал Маткурбанова виновным в указанном правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток", – добавили в пресс-службе.
Ранее правоохранители задержали уроженца Тверской области, который приставал к девочке-подростку в московском метрополитене. Пользователи Сети писали, что мужчина является владельцем кофейни в Коммунарке.