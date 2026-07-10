В Москве суд арестовал мужчину, пристававшего к девушке в метро

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский районный суд Москвы взял под стражу мужчину, который приставал к незнакомой девушке на столичной станции метро "Кунцевская". Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Речь идет о Максиме Маткурбанове. По версии следствия, он утром 7 июля в вестибюле станции приставал к девушке и плюнул на ее одежду. Таким образом мужчина унизил честь и достоинство потерпевшей.

Его задержали и открыли административное дело по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

"Суд признал Маткурбанова виновным в указанном правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток", – добавили в пресс-службе.

Ранее правоохранители задержали уроженца Тверской области, который приставал к девочке-подростку в московском метрополитене. Пользователи Сети писали, что мужчина является владельцем кофейни в Коммунарке.