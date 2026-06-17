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17 июня, 17:31

Происшествия

Полиция Тюмени начала поиски пристававшего к девочке в лифте мужчины

Фото: телеграм-канал "ЧП Тюмень"

Тюменская полиция ищет мужчину, который приставал к несовершеннолетней девушке в лифте. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по городу в комментарии РИА Новости.

Случай произошел в одном из домов на улице Монтажников 16 июня. Местные паблики распространили запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что девочка заходит в подъезд и лифт, за ней следует мужчина. После того как подъемник начинает движение, раздается крик подростка.

Девушка смогла выбежать на восьмом этаже, а спустя несколько минут неизвестный вышел на первом этаже и скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы получили заявление, после которого начали проводить проверку.

"В настоящее время сотрудники полиции ведут активную работу по установлению личности мужчины, проводится комплекс оперативно-разыскных действий", – заявили представители УМВД по Тюмени.

Как только личность неизвестного будет установлена, полицейские предпримут действия для его задержания.

Ранее жителя Тверской области задержали по подозрению в домогательствах к девочке в метро Москвы. Это стало возможным после того, как мужчину удалось опознать по опубликованному в Сети видео. По данным СМИ, пристававшим к девушке оказался владелец кофейни в Коммунарке.

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