Мужчина приставал к 9-летнему мальчику в метро Москвы

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В Москве задержан мужчина, который приставал к 9-летнему мальчику в метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Не позднее 7 июня злоумышленник 1969 года рождения находится в вагоне поезда, следовавшего от станции "Речной вокзал" в сторону "Войковской". Тогда он совершил в отношении незнакомого ребенка действия сексуального характера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера", фигуранту предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения. Злоумышленника также проверят на причастность к совершению похожих преступлений.

Ранее суд арестовал 40-летнего жителя Приморского края по подозрению в совращении пяти 11-летних девочек. Как рассказали правоохранители, мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Это происходило с июня 2025 по май 2026 года в частном доме в городе Артеме.