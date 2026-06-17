Житель Крыма осужден на 17 лет за перечисление ВСУ более 280 тысяч рублей

Фото: телеграм-канал "Верховный суд Республики Крым"

Крымчанин приговорен к 17 годам колонии за оказание финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), которая направлена против безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.

Согласно судебным материалам, мужчина 1989 года рождения, проживающий в Красногвардейском районе, не раз переводил Украине деньги, в том числе подразделениям военных, которые ведут бои против российской армии. В период с марта 2022 по февраль 2024 года он, руководствуясь личными политическими убеждениями, выслал Украине 100 тысяч гривен (примерно 281 788 рублей. – Прим. ред.).

В результате суд признал виновным злоумышленника и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Также ему выписали штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, мужчине назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев после отбывания основного срока.

Ранее юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун заявила, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который служит в рядах ВСУ, может получить в России до 15 лет лишения свободы. По ее словам, основанием для привлечения к ответственности может стать финансирование украинской армии.

В одном из своих интервью Хлывнюк заявлял, что не собирается удалять русскоязычные треки. Он подчеркивал, что часть доходов от авторских отчислений, поступающих с российских стриминговых сервисов, идет на обеспечение его отряда в ВСУ.

