Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 12:48

Происшествия

Украинский бизнесмен Черняк заочно осужден на 14 лет за финансирование ВСУ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/chernyak_yevgeny/(Евгений Черняк внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осужден на 14 лет за финансирование украинских вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

57-летний украинский бизнесмен признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Финансирование терроризма". Первые 4 года наказания он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем ему предписано выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Следствие установило, что Черняк, являясь бенефициарным владельцем Global Spirits, использовал активы своего холдинга и его компании, включая те, что работают в России, для финансирования терроризма.

В частности, с мая 2022 по февраль 2023 года осужденный, находясь за границей, перевел более 300 миллионов рублей на счета иностранных организаций якобы в рамках контрактов на поставку коньячных дистилляторов. Однако в действительности деньги предназначались для поддержки военнослужащих ВСУ и других украинских вооруженных формирований, включая батальон "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ), с целью осуществления диверсий на территории РФ.

В мае 2024 года суд Курска наложил арест на семь юрлиц, ранее связанных с Черняком. Речь шла о заводах в Крыму, Вологде и подмосковных Мытищах, а также трех дистрибьюторах. Взыскателем по делу выступала Генпрокуратура России.

Сам владелец Global Spirits был объявлен в международный розыск в феврале 2025-го. Тогда же были арестованы его активы.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика