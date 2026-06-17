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17 июня, 16:23

Спорт

Алексей Бадюков стал спортивным директором столичного ХК "Динамо"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Вдовин

Бывший игрок московского хоккейного "Динамо" Алексей Бадюков назначен спортивным директором клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Специалист начнет работу в ближайшее время и примет участие в формировании состава к новому сезону. В "Динамо" ожидают, что Бадюков усилит селекционную работу клуба.

В пресс-службе напомнили, что за "бело-голубых" Бадюков играл четыре сезона, став финалистом Кубка России. Кроме того, вместе с другими командами он дважды завоевал Кубок Гагарина и Кубок европейских чемпионов.

С 2018 по 2019 год бывший хоккеист был главой селекционной службы столичного "Динамо", а в период с 2021 по 2025 год занимал должность замгендиректора клуба "Сочи" по хоккейным операциям.

Ранее хоккеиста Илью Ковальчука назначили президентом хоккейного клуба "Шанхайские драконы". Он планирует изменить спортивный подход и продолжить активное общение с болельщиками. Главным менеджером клуба стал чемпион мира среди молодежных сборных Евгений Артюхин.

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