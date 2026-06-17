Хакеры в США украли презервативы и лубриканты на 1,7 млн долларов с помощью письма

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В США хакеры с помощью фишингового письма украли презервативы и лубриканты на сумму более 1,7 миллиона долларов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Cybernews.

Данный товар предназначался для сети Walmart, а также затронул компанию Global Protection Corp., производителя презервативов ONE Flex и дочернюю структуру крупнейшего в мире производителя контрацептивов Karex.

Мошенники получили доступ к системам одного из перевозчиков благодаря фишинговому письму, которое было зашифровано под стандартный запрос на подтверждение грузоперевозки. Система оказалась заражена, а благодаря реальным учетным данным и документам перевозчика мошенники прошли все стандартные проверки безопасности.

Партия должна была отправиться из Массачусетса в распределительный центр Walmart в Пенсильвании, но в пути водители получили указание о том, что груз нужно доставить на склад в Бронксе. Запрос выглядел легитимным, кроме того, в нем были корректные данные о поставке.

Об инциденте стало известно после того, как груз не прибыл в Walmart. Среди похищенного, например, около 103 тысяч упаковок презервативов ONE Flex и лубриканта Move. В компании предположили, что продукция может появиться на сторонних онлайн-площадках. Производитель отслеживает объявления и призывает быть аккуратнее при покупке медицинских товаров у неизвестных продавцов, так как условия хранения продукции могли быть нарушены.

Отмечается, что Global Protection Corp. ужесточила процедуры проверки перевозчиков и брокеров. Перед отправкой грузов было добавлено обязательное телефонное подтверждение.

Кроме того, к делу подключилось ФБР – с помощью камер удалось отследить маршрут грузовиков до склада, который контролируется злоумышленниками.

При этом инцидент произошел на фоне роста киберпреступности в сфере логистики. С 2024 года случаи киберпреступлений, которые связаны с хищением грузов, выросли до 60%. В 2025 году общий ущерб превысил 725 миллионов долларов, что является рекордным показателем.

Ранее неизвестные украли грузовик, который перевозил около 12 тонн батончиков KitKat по Европе. В связи с этим компания запустила трекер, благодаря которому покупатели могли узнать, является ли батончик краденым.

