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17 июня, 16:54

Спорт

Новый ФОК появится у станции метро "Ясенево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс появится рядом со станцией метро "Ясенево" в одноименном районе на юго-западе Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ФОК расположится на участке площадью 1,15 гектара на Новоясеневском проспекте. Общая площадь сооружения составит 43 тысячи квадратных метров. Соответствующие изменения уже внесены в правила землепользования и застройки.

"Это будет многофункциональный центр с вместительными залами для различных видов спорта, современными тренажерными зонами и пространствами для групповых занятий", – заявил Ефимов.

Новый комплекс позволит местным жителям заниматься спортом прямо рядом с домом. Возможность посещать ФОК получат и жители соседних районов: помимо станции метро "Ясенево", в пределах 1,2 километра расположена станция "Новоясеневская".

"Такая доступность позволит жителям легко совмещать тренировки с повседневными делами, экономя время на дорогу и делая здоровый образ жизни естественной и приятной частью ежедневного ритма", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что современное здание ФОК появится на северо-западе Москвы в районе Северное Тушино. На территории площадью около 1 гектара, где пока еще находится заброшенное строение, появится современный спортивный комплекс общей площадью свыше 5 тысяч квадратных метров.

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