Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 13:09

Спорт

Гостиница для спортсменов появится на западе Москвы

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

На западе Москвы появится гостиница, где будут размещать спортсменов во время командных сборов и соревнований. Архитектурный облик здания уже согласован, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Гостиницу возведут в Ново-Переделкине на Новоорловской улице. Она дополнит созданное в районе спортивное ядро столицы. Еще в 2021 году там открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Арктика" площадью 13 тысяч квадратных метров. В нем разместились 4 ледовые арены и 25-метровый бассейн, а рядом обустроили в том числе крытое футбольное поле.

По словам Овчинского, новый объект обеспечит условия для организации соревнований и командных сборов на базе существующего спорткомплекса. Четырехэтажное здание гостиницы площадью около 3,4 тысячи квадратных метров будет включать 40 номеров с двух-, трех- и четырехместным размещением.

"Строение будет прямоугольной формы, напоминающей ледяной куб. Первый этаж в сравнении с остальным объемом будет выше и шире, он образует стилобат. Здесь будут находиться ресепшен, столовая, спортзал с раздевалками", – добавил глава департамента.

Для облицовки основного объема используют бледно-серые фиброцементные панели – их оттенок напоминает лед на аренах ФОКа. По периметру здания установят вертикальный фиброцементный сайдинг бежевого цвета с текстурой, имитирующей ясень. Такое сочетание фактур – бетона и дерева – символизирует спортивный режим, где тренировки чередуются с восстановлением. Кроме того, рельефная поверхность фасада будет видоизменяться в течение дня благодаря смещению теней вслед за солнцем.

Пространство внутри гостиницы обустроят с учетом потребностей маломобильных граждан, включая паралимпийцев. Возле здания появится сквер, где высадят деревья, обустроят газоны и установят скамейки.

Кроме того, в Коммунарке появится ФОК с крытым бассейном. Здание возведут на территории административно-делового центра. Его смогут посещать студенты суперколледжа и Московского государственного технологического университета "Станкин".

Читайте также


спортстроительство

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика