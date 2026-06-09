Гостиница для спортсменов появится на западе Москвы

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

На западе Москвы появится гостиница, где будут размещать спортсменов во время командных сборов и соревнований. Архитектурный облик здания уже согласован, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Гостиницу возведут в Ново-Переделкине на Новоорловской улице. Она дополнит созданное в районе спортивное ядро столицы. Еще в 2021 году там открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Арктика" площадью 13 тысяч квадратных метров. В нем разместились 4 ледовые арены и 25-метровый бассейн, а рядом обустроили в том числе крытое футбольное поле.

По словам Овчинского, новый объект обеспечит условия для организации соревнований и командных сборов на базе существующего спорткомплекса. Четырехэтажное здание гостиницы площадью около 3,4 тысячи квадратных метров будет включать 40 номеров с двух-, трех- и четырехместным размещением.

"Строение будет прямоугольной формы, напоминающей ледяной куб. Первый этаж в сравнении с остальным объемом будет выше и шире, он образует стилобат. Здесь будут находиться ресепшен, столовая, спортзал с раздевалками", – добавил глава департамента.

Для облицовки основного объема используют бледно-серые фиброцементные панели – их оттенок напоминает лед на аренах ФОКа. По периметру здания установят вертикальный фиброцементный сайдинг бежевого цвета с текстурой, имитирующей ясень. Такое сочетание фактур – бетона и дерева – символизирует спортивный режим, где тренировки чередуются с восстановлением. Кроме того, рельефная поверхность фасада будет видоизменяться в течение дня благодаря смещению теней вслед за солнцем.

Пространство внутри гостиницы обустроят с учетом потребностей маломобильных граждан, включая паралимпийцев. Возле здания появится сквер, где высадят деревья, обустроят газоны и установят скамейки.

Кроме того, в Коммунарке появится ФОК с крытым бассейном. Здание возведут на территории административно-делового центра. Его смогут посещать студенты суперколледжа и Московского государственного технологического университета "Станкин".