Собянин: в районе Восточном построят современный спортивный комплекс

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

На улице 9 Мая в столичном районе Восточном появится новый спортивный комплекс "Ресурс", площадь которого достигнет почти четырех тысяч квадратных метров, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Градоначальник отметил, что архитектурный облик здания утвержден. Строительство планируют начать уже в этом году.

"Для фасадов выбрали многослойное стекло, которое отличается высокой безопасностью и долговечностью. Сплошное панорамное остекление будет пропускать свет и создавать ощущение открытого пространства", – поделился мэр Москвы.

Главный вход комплекса дополнит декоративный алюминиевый портал, а верхний периметр фасада украсит контурная подсветка.

Внутри комплекса разместятся два бассейна: 25-метровый для взрослых и 10-метровый для детей. Кроме того, предусмотрен зал общей физической подготовки, где можно будет заниматься борьбой, групповыми тренировками и хореографией.

На прилегающей территории обустроят автопарковку и велопарковку, а также установят зарядку для электромобилей.

По словам Собянина, с 2011 года в Восточном административном округе уже построили и ввели в эксплуатацию 19 спортивных объектов, и еще один находится в процессе строительства.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ построят спортивный кластер с крупнейшим в Москве падел-центром. В нем будет находиться 30 кортов. Кроме того, комплекс позволит круглогодично проводить тренировки по мини-футболу, бадминтону, пиклболу и другим видам спорта.