Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 12:37

Мэр Москвы

Собянин: в районе Восточном построят современный спортивный комплекс

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

На улице 9 Мая в столичном районе Восточном появится новый спортивный комплекс "Ресурс", площадь которого достигнет почти четырех тысяч квадратных метров, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Градоначальник отметил, что архитектурный облик здания утвержден. Строительство планируют начать уже в этом году.

"Для фасадов выбрали многослойное стекло, которое отличается высокой безопасностью и долговечностью. Сплошное панорамное остекление будет пропускать свет и создавать ощущение открытого пространства", – поделился мэр Москвы.

Главный вход комплекса дополнит декоративный алюминиевый портал, а верхний периметр фасада украсит контурная подсветка.

Внутри комплекса разместятся два бассейна: 25-метровый для взрослых и 10-метровый для детей. Кроме того, предусмотрен зал общей физической подготовки, где можно будет заниматься борьбой, групповыми тренировками и хореографией.

На прилегающей территории обустроят автопарковку и велопарковку, а также установят зарядку для электромобилей.

По словам Собянина, с 2011 года в Восточном административном округе уже построили и ввели в эксплуатацию 19 спортивных объектов, и еще один находится в процессе строительства.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ построят спортивный кластер с крупнейшим в Москве падел-центром. В нем будет находиться 30 кортов. Кроме того, комплекс позволит круглогодично проводить тренировки по мини-футболу, бадминтону, пиклболу и другим видам спорта.

"Новости дня": реконструкцию Московского ипподрома планируют завершить в 2026 году

Читайте также


мэр Москвыспортстроительствогород

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика