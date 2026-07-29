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29 июля, 08:11

Общество

Роспотребнадзор призвал россиян оценивать риски при поездке за границу

Фото: depositphotos/d.travnikov

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала российским путешественникам внимательно изучать эпидемиологическую обстановку в странах, которые они планируют посетить.

"Вся безопасность всегда в наших руках. Риски мы публикуем, мы их все время демонстрируем, поэтому нужно взвешивать и оценивать текущую эпидситуацию", – приводит слова Поповой РИА Новости.

Она добавила, что не стоит отправляться за отдыхом и здоровьем в регионы, где распространены особо опасные болезни. Отдыхать, по ее словам, следует только там, где безопасно.

Попова также призвала россиян регулярно сверяться с актуальной информацией ведомства, чтобы быть в курсе возможных угроз.

В частности, в мае в Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировали сообщения о вспышке Эболы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией, однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России риск распространения Эболы отсутствует.

Кроме того, в Монголии ранее врачи выявили случай бубонной чумы у местного жителя. В Роспотребнадзоре также заявили, что эпидемиологическая обстановка по чуме в стране остается стабильной.

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