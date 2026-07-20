В МИД РФ заявили об интересе стран Африки к российской вакцине против нового штамма Эболы

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Африканские государства заинтересованы в приобретении российской вакцины против нового штамма лихорадки Эболы. Об этом сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин в беседе с ТАСС.

Дипломат напомнил, что во время масштабной эпидемии Эболы в Гвинее и Сьерра-Леоне в 2014–2015 годах российские специалисты разработали вакцины в лаборатории на территории Гвинеи. Эти препараты, по его словам, пользовались спросом и позволили остановить распространение болезни. Однако текущий штамм вируса отличается от прежнего, поэтому потребовалась модификация препарата.

"Я уверен, что такие страны, как ДРК и Уганда, готовы их приобрести", – сказал Башкин.

Вместе с тем он также обратил внимание, что и ряд других государств создали собственные вакцины.

"Сейчас идет определенное соревнование, чья вакцина более эффективна. Все они апробируются в конкретных странах и условиях. Думаю, что спрос на нашу вакцину будет достаточно высок, потому что вспышки Эболы происходят в Африке регулярно, и вирус постоянно модифицируется", – добавил дипломат.

Первая информация о новой вспышке Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) появилась в начале мая. Вскоре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Вирус Эбола продолжает распространяться по республике, ситуация пока не стабилизировалась.

Число погибших от лихорадки в ДР Конго достигло 796 человек, при этом общее количество заразившихся составило 2 073. Эксперты обратили внимание на более быстрое распространение вируса в сравнении с предыдущей вспышкой, произошедшей в 2018–2019 годах.