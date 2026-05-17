17 мая, 11:59

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство сослалось на данные Africa CDC, согласно которым в провинции Итури Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола. Говорилось о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными.

Предварительно, возбудителем является не Orthoebolavirus zairense. Большинство случаев сконцентрировано в медико-санитарных зонах Монгвалу и Рвампара, а также поступают сообщения о подозрительных случаях в городе Буниа.

"Особую обеспокоенность Africa CDC вызывает сложная гуманитарная ситуация в регионе, связанная с активностью милитаризованных группировок, массовым перемещением населения и близостью к границам Уганды и Южного Судана", – уточнили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора круглосуточно следят на эпидемиологической обстановкой в мире. Ведомство сотрудничает с африканскими странами в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург.

На африканском континента работают два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. Такое взаимодействие дает возможность оперативно получать сведения об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, снижая риски международного распространения.

Кроме того, в рамках федпроекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска на территорию России ведется усиленный санитарно-карантинных контроль. Применяется автоматизированная информационная система "Периметр" для оценки и минимизации рисков.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил о существовании перечня из 36 заболеваний, способных с наибольшей вероятностью вызвать следующую пандемию. По его словам, это свиной и птичий грипп. Также есть вероятность появления очередного штамма коронавируса.

СМИ: мутации хантавируса не представляют угрозы

общество

