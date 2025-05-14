Академик РАН Онищенко: следующую пандемию могут вызвать 36 инфекций

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Существует перечень из 36 инфекций, способных с наибольшей вероятностью вызвать следующую пандемию. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Прежде всего, это грипп, грипп свиной, который был в 2009 году, 2019 году, и сейчас мы ожидаем птичий, так называемый, хотя это неправильное название, за которым мы уже 30 лет наблюдаем", – сказал Онищенко в ходе пресс-конференции "Биобезопасность стран ЕАЭС".

По словам эксперта, в мире существует возможность появления очередного штамма коронавируса, однако он не будет называться COVID-19. Также может возникнуть пандемия метапневмонии. Помимо прочего, в перечень вошли и экзотические болезни. Например, хантавирус, эбола или оспа обезьян.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост вспышек смертельно опасных болезней, включая корь, менингит и желтую лихорадку. Кроме того, из-за недостаточных усилий по иммунизации населения организация не исключила вспышки практически исчезнувших болезней.

Особую озабоченность вызывают у организации вспышки кори по всему миру.