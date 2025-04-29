Роспотребнадзор опроверг сообщения об угрозе распространения холеры

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Роспотребнадзор предупредил россиян о ложной информации, касающейся угрозы распространения холеры в стране. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В социальных сетях распространено фальсифицированное письмо "О мерах по профилактике острой холерной инфекции", якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. <...> Эта информация является полностью недостоверной", – указано в сообщении.

Роспотребнадзор подчеркнул, что в России эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная и находится под контролем.

По данным ведомства, за последние 20 лет в стране были зафиксированы единичные завозные случаи холеры. Кроме того, специалисты осуществляют комплекс мероприятий по профилактике инфекции, благодаря чему эффективно управляют рисками ухудшения эпидситуации.

Ранее в Московской области был зафиксирован завозной случай холеры. Заболевание подтвердилось у мужчины, который недавно прилетел из Индии. Пациента оперативно изолировали в специализированном инфекционном боксе.

В Роспотребнадзоре заявили, что все контактировавшие с заболевшим находятся под медицинским наблюдением.

Позже стало известно о выявленном втором случае этой инфекции в Воронежской области. По данным Роспотребнадзора, мужчина также прибыл из Индии.

