Ecosphere: в США обнаружены очаги смертельно опасного хантавируса

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Ученые Политехнического университета в США выявили несколько очагов смертельно опасного хантавируса, распространяемого грызунами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Ecosphere.

Ученые зафиксировали шесть новых видов грызунов, которые могут распространять данный вирус.

"Ожидается, что глобальные изменения повлияют на динамику популяций грызунов, влияя на доступность пищевых ресурсов и демографию, и, следовательно, могут изменить скорость передачи зоонозных патогенов, переносимых грызунами, таких как хантавирус", – говорится в сообщении.

Заболевание выявлено в штатах Виргиния, Колорадо и Техас. Первые признаки болезни появляются через 21 день после инфицирования и напоминают грипп.

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