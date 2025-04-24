Подмосковный Минздрав взял на контроль случай с завозной холерой

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подмосковный Минздрав взял на контроль случай холеры у туриста, прилетевшего недавно из Индии, передает пресс-служба ведомства.

40-летний мужчина вернулся в Россию 21 апреля. За границей он пробыл 9 дней, посещал несколько индийских городов и выезжал в Непал, употреблял проточную фильтрованную воду из-под крана и питался в различных заведениях.

Плохое самочувствие у него было зафиксировано уже по приезде на родину, после чего россиянина доставили в инфекционный стационар. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное и зафиксировали положительную динамику лечения.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время пациент находится в мельцеровском изолированном боксе для исключения контактов. Он получает всю необходимую медпомощь, а также проходит углубленную диагностику на другие разновидности вирусов.

Более того, специалисты совместно с Роспотребнадзором принимают меры для предотвращения распространения инфекции, в рамках которых был определен круг лиц, контактировавший с больным.

При этом ранее прогнозировалось, что холера может быть завезена в Россию из Турции. Как отмечал академик РАН Геннадий Онищенко, в этой ситуации нет ничего страшного, призвав граждан тем не менее быть осторожнее.

Эпидемиолог уверен, что в случае появления в России рисков, связанных с холерой, профильные ведомства смогут быстро на них отреагировать. Не стоит поддаваться панике, отметил Онищенко.

