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04 апреля, 16:36

Общество

В ВОЗ заявили о росте случаев заболевания холерой на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число заболевших холерой и умерших от нее в мире возросло примерно на 50% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил глава группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с холерой Филипп Барбоза.

"Хотя позднее в этом году мы опубликуем более полные статистические данные, предварительные данные показывают, что в 2024 году ВОЗ было зарегистрировано почти 810 000 случаев и 5 900 смертей", – цитирует его РИА Новости.

При этом руководитель группы ВОЗ назвал цифры заниженными из-за неполной отчетности.

"Но даже эти цифры слишком высоки для холеры, болезни, которая распространяется через пищу или воду, зараженную бактериями, содержащимися в фекалиях", – сказал Барбоза.

Согласно информации ВОЗ, с начала текущего года специалисты установили почти 100 тысяч случаев холеры и 1 300 летальных исходов в 25 странах. Всплеск заболеваемости происходит в Кении, Малави, Замбии и Зимбабве.

Ранее в ВОЗ заявили о постоянном риске возникновения новых пандемий. По словам главы офиса организации в России Батыра Бердыклычева, нужны постоянные усилия для того, чтобы страны, системы здравоохранения и экономики были готовы к возникновению подобных ситуаций.

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