В ВОЗ заявили о постоянном риске возникновения новых пандемий

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Риск возникновения новых пандемий постоянно существует. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев в ходе дискуссии на тему "5 лет COVID-19: как пандемия изменила нашу жизнь?" международного клуба "Валдай", передает ТАСС.

По словам эксперта, нужны постоянные усилия для того, чтобы страны, системы здравоохранения и экономики были готовы к возникновению подобных ситуаций.

Тем временем распространение в мире оспы обезьян соответствует критериям чрезвычайной ситуации. В связи с этим режим ЧС в мировом здравоохранении, введенный 14 августа 2024 году, остается актуальным, отметили в ВОЗ.

Страны, входящие в организацию, призвали усилить эпидемиологический надзор, укрепить трансграничное сотрудничество и предоставить необходимую информацию тем гражданам, которые отправляются в поездки.