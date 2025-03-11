11 марта, 12:49Общество
В ВОЗ заявили о постоянном риске возникновения новых пандемий
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Риск возникновения новых пандемий постоянно существует. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев в ходе дискуссии на тему "5 лет COVID-19: как пандемия изменила нашу жизнь?" международного клуба "Валдай", передает ТАСС.
По словам эксперта, нужны постоянные усилия для того, чтобы страны, системы здравоохранения и экономики были готовы к возникновению подобных ситуаций.
Тем временем распространение в мире оспы обезьян соответствует критериям чрезвычайной ситуации. В связи с этим режим ЧС в мировом здравоохранении, введенный 14 августа 2024 году, остается актуальным, отметили в ВОЗ.
Страны, входящие в организацию, призвали усилить эпидемиологический надзор, укрепить трансграничное сотрудничество и предоставить необходимую информацию тем гражданам, которые отправляются в поездки.
В Петербурге решили увековечить память об умерших от COVID-19 медиках и пациентах