Роспотребнадзор: угрозы распространения энтеровируса C105 нет

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На данный момент в России не зафиксировано угроз, связанных с распространением энтеровируса C105. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что инфекция изначально была обнаружена в Демократической Республике Конго в 2010 году, после чего вирус фиксировался в единичных случаях у пациентов с ОРВИ в разных странах мира.

Последняя публикация, связанная с этим заболеванием, была посвящена результатам мониторинга по поводу распространения энтеровирусов в Испании в 2019–2024 годах. Тогда было выявлено пять человек с данной инфекцией: у трех пациентов с респираторным заболеванием, а у остальных – с поражением нервной системы.

В России, как заявляет ведомство, во время проверки, проводимой в период с 2023 по 2024 год, было зафиксировано два случая C105. У пациентов наблюдалась легкая форма заболевания.

Для того чтобы не допустить завоза в Россию C105, во всех пунктах пропуска специалисты проводят усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с применением автоматизированной информационной системы (АИС) "Периметр".

Кроме того, Роспотребнадзор напомнил, что в России есть система эпидемиологического надзора за энтеровирусами и регулярного контроля за циркуляцией инфекции в зарубежных странах.

Ранее ведомство оценило эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве как соответствующую сезону. По данным Роспотребнадзора, всплеск острых респираторных вирусных заболеваний связан с распространением инфекций негриппозной природы, среди которых преобладают риновирусы (30%).

Кроме того, пожилых людей предупредили об опасности гриппа, так как с возрастом их иммунитет ослабевает. Хронические заболевания у этой категории граждан повышают риск развития осложнений и обострений уже имеющихся заболеваний.

