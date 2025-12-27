Тело ребенка найдено в салоне затонувшего автомобиля в Якутии

Фото: телеграм-канал "Служба спасения Якутии"

Спасатели достали автомобиль из реки в Якутии. В нем было найдено тело ребенка, сообщается в телеграм-канале Службы спасения региона.

О случившемся стало известно утром 27 декабря. Автомобиль с 8 людьми ушел под лед на реке Лена в Якутске.

По предварительной информации, водитель выехал на лед в несанкционированном месте – в районе слива сточных вод в протоку реки. Под тяжестью машины лед не выдержал, и автомобиль провалился в воду.

Помимо ребенка, погибли два человека. Еще четверо, среди которых водитель, доставлены в больницу.

Ранее бензовоз с топливом провалился под лед в Архангельской области. В МЧС по региону сообщили, что водитель нарушил требования безопасности, а переправа была предназначена только для людей.

