Тело ребенка найдено в салоне затонувшего автомобиля в Якутии
Фото: телеграм-канал "Служба спасения Якутии"
Спасатели достали автомобиль из реки в Якутии. В нем было найдено тело ребенка, сообщается в телеграм-канале Службы спасения региона.
О случившемся стало известно утром 27 декабря. Автомобиль с 8 людьми ушел под лед на реке Лена в Якутске.
По предварительной информации, водитель выехал на лед в несанкционированном месте – в районе слива сточных вод в протоку реки. Под тяжестью машины лед не выдержал, и автомобиль провалился в воду.
Помимо ребенка, погибли два человека. Еще четверо, среди которых водитель, доставлены в больницу.
Ранее бензовоз с топливом провалился под лед в Архангельской области. В МЧС по региону сообщили, что водитель нарушил требования безопасности, а переправа была предназначена только для людей.
