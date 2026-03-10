Суд арестовал имущество и счета экс-менеджера компании "Макфа" в Челябинске

Фото: depositphotos/andreyuu

Челябинский суд арестовал активы и банковские счета, а также имущество экс-менеджера "Макфы". Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

Бывший сотрудник компании, отвечавший за закупку зерна, был задержан ФСБ в феврале 2025 года. Следствие полагает, что в период с июня 2024 года по февраль 2025-го 43-летний задержанный выступал посредником при передаче взятки в размере 4,5 миллиона рублей, которая предназначалась начальнику отдела закупа зерна и директору по закупкам и снабжению АО "Макфа".

"В ходе расследования на имущество обвиняемого, включая автомобиль, квартиру, 7 земельных участков, наложен арест. Также наложен арест на банковские счета обвиняемого в виде прекращения операций в пределах 1,2 миллиардов рублей", – сказали в пресс-центре.

Ранее Центральный районный суд Челябинска изъял в доход государства 63 квартиры, которые принадлежали экс-владельцам компании "Макфа".

Инстанция установила, что у ответчиков, основателя "Макфы", экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, его отца Валерия Юревича, а также экс-гендиректора "Макфы", экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, сохранилась задолженность в размере более 18,8 миллиарда рублей.

В это же время должники были собственниками 63 квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах.

Из Минобороны России в суд поступило обращение о передаче квартир для предоставления их военнослужащим. В результате суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, заменив взыскание денег на изъятие жилья.