Иран обвинил США в использовании жителей стран Ближнего Востока в качестве живого щита

Американская армия использует мирных жителей государств Ближнего Востока в качестве живого щита во время операции против Ирана, сообщил официальный представитель Генштаба ВС исламской республики генерал Абольфазль Шекарчи. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

Как считает Шекарчи, президент США Дональд Трамп понял, что американские вооруженные силы попали в ловушку, устроенную Тегераном.

"Чтобы компенсировать свое поражение, он (Дональд Трамп. – Прим. ред.) подверг бомбардировкам тех же людей, ради защиты которых начал войну, и подвергает ударам невинных женщин, мужчин и детей", – заявил Шекарчи.

Генерал отметил, что некоторые американские офицеры и военнослужащие используют эти бомбардировки, чтобы спастись бегством перед наступлением Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Тель-Авива и Вашингтона по Тегерану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В ночь на 10 марта израильские войска приступили к очередной масштабной серии авиаударов по военным объектам на территории Тегерана. Силы Ирана, в свою очередь, запустили ракеты в направлении израильской территории.

Трампутверждал, что Иран готовился атаковать США якобы в течение недели. Американским силам, в свою очередь, удалось поразить более 5 тысяч целей на территории Ирана с начала операции.