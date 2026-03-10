В Туве три человека погибли в ДТП с участием двух машин и лошади

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция МВД по Республике Тыва"

В Туве три человека погибли в результате аварии с участием двух машин и лошади. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 10 марта на 890-м километре трассы Р-257 "Енисей" в Улуг-Хемском районе. По данным ведомства, водитель машины Honda Stepwgn сбил лошадь, после чего врезался в автомобиль Toyota Corolla Fielder.

В результате на месте происшествия от полученных травм скончались три человека, еще шесть, в том числе трое детей, пострадали. Их госпитализировали. На месте ДТП задействована следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства аварии.

