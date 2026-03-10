Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Грузовик столкнулся с семью автомобилями в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 10 марта на 34-м километре Каширского шоссе. По данным ведомства, водитель, находясь за рулем грузовика Scania, совершил попутное столкновение с семью машинами.

Предварительно, за медпомощью пока никто не обращался. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее пять человек погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием двух машин в Башкирии. Машины столкнулись в Караидельском районе на 72-м километре трассы Бирск – Тастуба – Сатка.

По предварительным данным, участниками ДТП стали Hyundai Solaris и Lada Priora. От удара на месте происшествия погибли водитель и двое его пассажиров последнего автомобиля, а также водитель иномарки и его пассажир. Еще двух участников аварии с травмами доставили в больницу.