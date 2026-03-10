Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 16:25

Происшествия

Грузовик столкнулся с семью автомобилями в подмосковном Подольске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Грузовик столкнулся с семью автомобилями в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 10 марта на 34-м километре Каширского шоссе. По данным ведомства, водитель, находясь за рулем грузовика Scania, совершил попутное столкновение с семью машинами.

Предварительно, за медпомощью пока никто не обращался. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее пять человек погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием двух машин в Башкирии. Машины столкнулись в Караидельском районе на 72-м километре трассы Бирск – Тастуба – Сатка.

По предварительным данным, участниками ДТП стали Hyundai Solaris и Lada Priora. От удара на месте происшествия погибли водитель и двое его пассажиров последнего автомобиля, а также водитель иномарки и его пассажир. Еще двух участников аварии с травмами доставили в больницу.

Новости регионов: массовая авария произошла в Амурской области

Читайте также


происшествияДТП

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика