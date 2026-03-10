ТАСС: Бахрейн впервые с 28 февраля частично разрешил полеты из Манамы

Фото: depositphotos/nitinut380

Бахрейн впервые с вечера 28 февраля частично разрешил полеты из международного аэропорта Манамы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

По словам собеседника журналистов, воздушное пространство Бахрейна все еще закрыто для всех полетов, кроме предварительно согласованных вылетов из международного аэропорта вблизи Манамы. Авиационные власти страны определили один коридор до контрольной точки у ближайшего входа в воздушное пространство Саудовской Аравии.

Такой порядок будет действовать до 04:00 (07:00 по московскому времени. – Прим. ред.) среды, 11 марта. Об этом будут предупреждены все возможные пользователи воздушного пространства.

Кувейт, в свою очередь, продлил действующий запрет на полеты еще на 12 часов. Исключение авиавласти эмирата сделали только для государственной и санитарной авиации, а также предварительно согласованных поисковых и спасательных работ.

Также до утра 11 марта закрыто воздушное пространство Катара, которое с 7 марта открывалось на несколько часов в сутки для полетов гражданской авиации по выделенным коридорам.

На данный момент воздушное пространство над Ираном и Ираком закрыто, ограничения действуют в Сирии и ОАЭ, периодически запрещаются полеты над Израилем.

Полеты над Бахрейном были прекращены после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Страны нанесли удар по республике. В ответ исламское государство атаковало израильскую территорию и американские военные базы в странах Ближнего Востока.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов и возвращения туристов домой.

