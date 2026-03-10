Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 20:17

Транспорт
Главная / Новости /

ТАСС: Бахрейн впервые с 28 февраля частично разрешил полеты из Манамы

Бахрейн впервые с 28 февраля частично разрешил полеты из Манамы

Фото: depositphotos/nitinut380

Бахрейн впервые с вечера 28 февраля частично разрешил полеты из международного аэропорта Манамы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

По словам собеседника журналистов, воздушное пространство Бахрейна все еще закрыто для всех полетов, кроме предварительно согласованных вылетов из международного аэропорта вблизи Манамы. Авиационные власти страны определили один коридор до контрольной точки у ближайшего входа в воздушное пространство Саудовской Аравии.

Такой порядок будет действовать до 04:00 (07:00 по московскому времени. – Прим. ред.) среды, 11 марта. Об этом будут предупреждены все возможные пользователи воздушного пространства.

Кувейт, в свою очередь, продлил действующий запрет на полеты еще на 12 часов. Исключение авиавласти эмирата сделали только для государственной и санитарной авиации, а также предварительно согласованных поисковых и спасательных работ.

Также до утра 11 марта закрыто воздушное пространство Катара, которое с 7 марта открывалось на несколько часов в сутки для полетов гражданской авиации по выделенным коридорам.

На данный момент воздушное пространство над Ираном и Ираком закрыто, ограничения действуют в Сирии и ОАЭ, периодически запрещаются полеты над Израилем.

Полеты над Бахрейном были прекращены после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Страны нанесли удар по республике. В ответ исламское государство атаковало израильскую территорию и американские военные базы в странах Ближнего Востока.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов и возвращения туристов домой.

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" отменили рейсы между РФ и ОАЭ

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
транспортполитиказа рубежом

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика