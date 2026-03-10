Здание генконсульства РФ в иранском Исфахане повреждено в ходе атаки

Фото: 123RF.com/sb2010

Здание российского генконсульства оказалось повреждено в иранском городе Исфахан. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Инцидент произошел 8 марта во время атаки на администрацию губернатора провинции, которая находится рядом с российским генконсульством. В результате нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. Никто не погиб и не получил серьезных травм из-за нанесенного удара. В служебном здании и жилых квартирах лишь выбиты стекла.

Захарова также обратила внимание, что конфликт на Ближнем Востоке лишь продолжает разрастаться, затрагивая прямо или косвенно интересы все большего количества стран и их мирных граждан. В частности, удары наносятся по иностранным диппредставительствам и консульским учреждениям.

Представитель МИД РФ отметила, что число атак на вышеуказанные объекты только увеличивается. Однако она напомнила, что это нарушает сразу ряд основных документов международного права, в том числе Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года.

В связи с этим Захарова попросила участников ближневосточного конфликта остановить военное противостояние и вернуться к переговорам.

"Требуем от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала", – заключила представитель МИД РФ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Тель-Авива и Вашингтона по Тегерану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В ночь на 10 марта израильские войска приступили к очередной масштабной серии авиаударов по военным объектам на территории Тегерана. Силы Ирана, в свою очередь, запустили ракеты в направлении израильской территории.

Президент США Дональд Трампутверждал, что Иран готовился атаковать США якобы в течение недели. Американским силам, в свою очередь, удалось поразить более 5 тысяч целей на территории Ирана с начала операции.

