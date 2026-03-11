Al Mayadeen: Иран потребовал от США гарантий для возобновления переговоров

Фото: depositphotos/javarman

Власти Ирана потребовали от американской стороны определенных гарантий для возобновления дипломатического процесса. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Уточняется, что Тегеран отказался от всех предложений стран, попытавшихся выступить посредниками на переговорах о прекращении огня.

Вместо этого Иран настаивает, чтобы США гарантировали ненападение на республику в будущем, выплату репараций и согласие с дальнейшей реализацией Тегераном полного ядерного топливного цикла на своих объектах атомной энергетики.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что совместная с Израилем военная операция против Ирана будет завершена в скором времени. Он назвал ее "краткосрочной экскурсией" для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.