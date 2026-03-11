Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:37

Политика
Главная / Новости /

Al Mayadeen: Иран потребовал от США гарантий для возобновления переговоров

Иран выдвинул несколько условий для возобновления диалога с США

Фото: depositphotos/javarman

Власти Ирана потребовали от американской стороны определенных гарантий для возобновления дипломатического процесса. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Уточняется, что Тегеран отказался от всех предложений стран, попытавшихся выступить посредниками на переговорах о прекращении огня.

Вместо этого Иран настаивает, чтобы США гарантировали ненападение на республику в будущем, выплату репараций и согласие с дальнейшей реализацией Тегераном полного ядерного топливного цикла на своих объектах атомной энергетики.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что совместная с Израилем военная операция против Ирана будет завершена в скором времени. Он назвал ее "краткосрочной экскурсией" для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Профессор из Китая предсказал поражение США в войне против Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика