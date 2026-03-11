Форма поиска по сайту

11 марта, 09:17

Культура

"Мосбилет" приглашает в Дарвиновский музей на выставку о пингвинах

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Государственном Дарвиновском музее начала работу экспозиция "Пингвины", посвященная 18 видам нелетающих морских птиц, которые стали рекордсменами по выживанию в экстремальных условиях и глубине погружения, передал портал мэра и правительства столицы.

Посетители увидят экспонаты из естественно-научных коллекций – от крупнейшего императорского пингвина до самого маленького представителя семейства. Выставка рассказывает о происхождении, строении и образе жизни птиц: как они сохраняют тепло, добывают пищу, заботятся о потомстве и почему именно пингвины стали символом стойкости и сплоченности.

В экспозиции также представлены работы художников В. А. Ватагина, В. М. Гудкова, В. А. Белышева, а также иллюстрации из редких книг Джона Джеймса Одюбона, Джона Гульда и Фридриха Холландера.

Выставка продлится до 24 мая, вход по билетам. Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Семья".

Дарвиновский музей – первый в России музей эволюции, основанный в 1907 году профессором Александром Котсом. Сегодня это яркая достопримечательность столицы с уникальным собранием редкостей – более 400 тысяч экспонатов.

Там хранится крупнейшая в мире коллекция птиц и зверей с необычной окраской, раритетные зоологические книги, скелеты и чучела вымерших видов. Классическая экспозиция сочетается с современными технологиями: дополненная реальность, цифровые гиды и геймификация.

Ранее сообщалось, что в культурном центре "Зеленоград" 14 марта пройдет выставка-пристройство животных "Ищу друга". Посетители познакомятся с обитателями городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет", пообщаются с волонтерами и смогут забрать питомца домой. 22 кошки и 2 щенка будут ждать своих новых хозяев в фойе с 11:00 до 17:00.

культураживотныегород

