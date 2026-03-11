Форма поиска по сайту

11 марта, 16:39

Общество
Врач Болибок: аллергия на комаров проявляется покраснением в области укуса и отечностью

Аллергия на укусы комаров, возникающая из-за реакции иммунной системы на белки в слюне насекомого, может выражаться как в качестве легких местных симптомов, так и через серьезные системные нарушения. Об этом в беседе с RT предупредил аллерголог, врач-иммунолог Владимир Болибок.

В частности, местные проявления включают покраснение кожи в области укуса, отечность в диаметре до 5–10 сантиметров, сильный зуд, волдыри и крапивницу.

При сильной аллергии, в свою очередь, реакция выходит за пределы локального поражения, обратил внимание врач.

"Это может быть головная боль, слабость, головокружение, повышение температуры, усиленное слезотечение, тошнота и рвота", – перечислил Болибок.

В особо тяжелых случаях возможен риск отека Квинке и анафилактического шока, продолжил он, добавив, что множественные укусы могут вызвать интоксикацию с лихорадкой, тошнотой, рвотой и общим ухудшением состояния.

При этом в случае проявления некоторых симптомов эксперт рекомендовал незамедлительно обратиться к врачу. К ним, по его словам, относятся затрудненное дыхание, хрипы, осиплость голоса, отек лица, горла или других частей тела, а также потеря сознания, головокружение или резкое падение артериального давления.

Не стоит откладывать визит к врачу и при множественных укусах, особенно у детей, подытожил Болибок.

Ранее Роспотребнадзор опроверг связь между снежной, холодной зимой и нашествием комаров и клещей весной. Так ведомство отреагировало на появившуюся в СМИ информацию о том, что такие условия способствуют выживанию насекомых.

Как рассказали в федеральной службе, для динамики популяций гораздо важнее погодные условия, которые создаются в весенний период. Например, из-за холодной весны клещи могут проснуться позже. При быстром пересыхании временных водоемов некоторые личинки комаров не смогут развиться.

