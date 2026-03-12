Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:00

Общество

В России предложили отменить штрафы за старые посты и лайки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Штрафы за старые посты, фотографии или лайки нужно отменить. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил зампред Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.

Он указал на то, что сейчас в любой момент поводом для штрафа могут стать посты, сделанные задолго до принятия тех или иных законов.

"И здесь мы сталкиваемся с правовой конструкцией "длящегося правонарушения", которую Конституционный суд подтвердил в 2024 году. Смысл ее в том, что, если запрещенная информация остается в открытом доступе после того, как ее распространение стало незаконным, правонарушение считается продолжающимся", – напомнил Иванов.

Однако он предложил рассмотреть ситуацию с христианской точки зрения, потому что люди могут изменить свои взгляды. Существующую практику необходимо пересмотреть в части, касающейся сроков давности для привлечения к ответственности. Ведь если человек удалил спорный контент, то несправедливо его наказывать за то, чего уже не существует, добавил спикер.

Иванов также подчеркнул, что российские власти должны защищать общество от опасных идей. Однако это не должно превращаться в формальность, которая не дает возможности для покаяния.

Ранее стало известно, что лайк под публикацией иностранного агента не влечет за собой наказания сам по себе. По словам члена комиссии Общественной палаты России Евгения Машарова, в законодательстве отсутствует норма, которая бы предусматривала административную или уголовную ответственность за лайки или просмотр таких материалов. Однако в отдельных случаях лайки могут рассматриваться судами как юридически значимые действия.

Читайте также


обществотехнологии

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика