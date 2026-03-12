В России предложили отменить штрафы за старые посты и лайки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Штрафы за старые посты, фотографии или лайки нужно отменить. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил зампред Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.

Он указал на то, что сейчас в любой момент поводом для штрафа могут стать посты, сделанные задолго до принятия тех или иных законов.

"И здесь мы сталкиваемся с правовой конструкцией "длящегося правонарушения", которую Конституционный суд подтвердил в 2024 году. Смысл ее в том, что, если запрещенная информация остается в открытом доступе после того, как ее распространение стало незаконным, правонарушение считается продолжающимся", – напомнил Иванов.

Однако он предложил рассмотреть ситуацию с христианской точки зрения, потому что люди могут изменить свои взгляды. Существующую практику необходимо пересмотреть в части, касающейся сроков давности для привлечения к ответственности. Ведь если человек удалил спорный контент, то несправедливо его наказывать за то, чего уже не существует, добавил спикер.

Иванов также подчеркнул, что российские власти должны защищать общество от опасных идей. Однако это не должно превращаться в формальность, которая не дает возможности для покаяния.

Ранее стало известно, что лайк под публикацией иностранного агента не влечет за собой наказания сам по себе. По словам члена комиссии Общественной палаты России Евгения Машарова, в законодательстве отсутствует норма, которая бы предусматривала административную или уголовную ответственность за лайки или просмотр таких материалов. Однако в отдельных случаях лайки могут рассматриваться судами как юридически значимые действия.