В РФ выпустят памятную монету к 300-летию со дня рождения Екатерины II

Фото: cbr.ru

Центробанк России прорабатывает вопрос о выпуске памятной монеты к 300-летию со дня рождения императрицы Екатерины II, рассказали в пресс-службе министерства культуры.

Помимо этого, Минцифры России и акционерное общество "Марка" организуют выпуск и гашение государственного знака почтовой оплаты.

Кроме того, в рамках празднования дня рождения императрицы запланировано проведение ряда мероприятий в главных российских музеях, включая "Эрмитаж", Петергоф, Государственный исторический музей и других.

Госфильмфонд России проведет реставрацию фильмов "Воцарение Дома Романовых", "Трехсотлетие царствования Дома Романовых", "Адмирал Ушаков", а также запланируют их показы в Донецке, Луганске, Мариуполе, Мелитополе и Бердянске до 2029 года.

Глава Минкультуры Ольга Любимова подчеркнула, что будут реализованы различные инициативы, в числе которых круглые столы, балы, издание книг и многое другое. Мероприятия будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, в Краснодарском и Ставропольском крае, Свердловской области и других регионах.

В сентябре 2025 года Владимир Путин поручил организовать празднование 300-летия со дня рождения императрицы. Оно пройдет в 2029 году.

Оргкомитет по подготовке возглавили вице-премьер Татьяна Голикова и директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Любимова входит в список членов оргкомитета.

