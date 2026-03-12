Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:16

Экономика

В РФ выпустят памятную монету к 300-летию со дня рождения Екатерины II

Фото: cbr.ru

Центробанк России прорабатывает вопрос о выпуске памятной монеты к 300-летию со дня рождения императрицы Екатерины II, рассказали в пресс-службе министерства культуры.

Помимо этого, Минцифры России и акционерное общество "Марка" организуют выпуск и гашение государственного знака почтовой оплаты.

Кроме того, в рамках празднования дня рождения императрицы запланировано проведение ряда мероприятий в главных российских музеях, включая "Эрмитаж", Петергоф, Государственный исторический музей и других.

Госфильмфонд России проведет реставрацию фильмов "Воцарение Дома Романовых", "Трехсотлетие царствования Дома Романовых", "Адмирал Ушаков", а также запланируют их показы в Донецке, Луганске, Мариуполе, Мелитополе и Бердянске до 2029 года.

Глава Минкультуры Ольга Любимова подчеркнула, что будут реализованы различные инициативы, в числе которых круглые столы, балы, издание книг и многое другое. Мероприятия будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, в Краснодарском и Ставропольском крае, Свердловской области и других регионах.

В сентябре 2025 года Владимир Путин поручил организовать празднование 300-летия со дня рождения императрицы. Оно пройдет в 2029 году.

Оргкомитет по подготовке возглавили вице-премьер Татьяна Голикова и директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Любимова входит в список членов оргкомитета.

Читайте также


экономика

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика