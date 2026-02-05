ЦБ выпустит три новые монеты серии "Вооруженные силы РФ"

Фото: cbr.ru

Центробанк анонсировал выпуск трех памятных серебряных монет номиналом 1 рубль серии "Вооруженные силы Российской Федерации". В продажу они поступят 6 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Монеты посвящены войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Их диаметр составляет 25 миллиметров. Каждое изделие будет выпущено тиражом в 5 тысяч экземпляров.

На оборотной стороне разместят рельефные изображения, отражающие деятельность этих войск. В частности:



малую эмблему войск РХБЗ;

военнослужащего в общевойсковом защитном костюме (ОЗК) с прибором химической разведки и тепловой машиной специальной обработки ТМС-65У;

военнослужащего в ОЗК с прибором радиационной разведки и боевой машиной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

В конце января в обращение поступили памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля, посвященные 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Изделие изготовлено из сплава 925-й пробы, а общая масса драгоценного металла в нем составила 15,55 грамма.

На лицевой стороне изделия выгравирован герб России, а также надписи "Российская Федерация", "Банк России", "2 рубля" и "2026 год". На оборотной стороне изображены рельефные портрет Салтыкова-Щедрина и фигуры градоначальников города Глупова из его произведения "История одного города".

