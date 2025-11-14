ЦБ РФ выпустит памятную монету к 50-летию посадки аппаратов на Венеру

Фото: cbr.ru

Центробанк РФ выпустит памятную серебряную монету в честь 50-летия посадки космических аппаратов на Венеру. Она появится в обращении 17 ноября, сообщила пресс-служба регулятора.

Как уточнил ЦБ, номинал монеты составит 3 рубля. Она выйдет в серии "Космос".

В 1975 году космические аппараты "Венера-9" и "Венера-10" совершили посадку на планету и передали на Землю первые фотографии с изображением ее поверхности. Монета появится в продаже в АО "Гознак" и банках, с которыми регулятор подписал соглашение о распространении.

Ранее Центробанк выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей. Она имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте составила 1 000 граммов, проба – 999.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи: "Российская Федерация" и "Банк России".