Более 56 млн монет вернулось в оборот в ходе акции "Монетная неделя"
Фото: depositphotos/blinow61
Более 56 миллионов монет на сумму почти 245 миллионов рублей вернулось в оборот во время акции "Монетная неделя" в России. Она завершилась в октябре, сообщила пресс-служба Центробанка РФ.
"Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая "Монетная неделя", – отметил регулятор.
Как подчеркнули в Банке, всего в ходе пяти акций россияне вернули свыше 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. При этом вес сданной мелочи превысил 962 тонны.
"Монетная неделя" стартовала в России 22 сентября. Жители страны могли обменять монеты на банкноты или зачислить их на банковский счет. К акции присоединились 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи отделений банков в 3 тысячах населенных пунктах.
