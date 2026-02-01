Трамп может подать в суд на наследников Эпштейна

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил, что подаст иск к наследникам скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, а также к публицисту Майклу Вулффу. Об этом пишет ТАСС.

Глава Белого дома заявил, что новые обнародованные файлы по делу Эпштейна свидетельствуют в том числе о том, что между финансистом и Вулффом был сговор, чтобы нанести политический ущерб Трампу.

"Так что мы, вероятно, подадим по этому поводу на Вулффа в суд. И, может быть, на наследников Эпштейна тоже. Не знаю. Но мы, разумеется, подадим в суд на Вулффа", – подчеркнул Трамп.

Министерство юстиции США опубликовало свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. На этом публикации материалов по делу Эпштейна окончательно завершатся.

Среди прочего в новом массиве документов содержится огромное количество упоминаний Трампа. К примеру, в них утверждается, что Трамп устраивал вечеринки в своем поместье Мар-а-Лаго, куда Эпштейн привозил несовершеннолетних. Там же Трамп выставлял девушек на аукцион для своих гостей.

Кроме того, одна из пострадавших девушек обвинила Трампа в том, что тот изнасиловал ее, когда ей было 13 лет. В Минюсте США уже успели опровергнуть эту информацию.