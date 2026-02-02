Форма поиска по сайту

02 февраля, 22:32

Происшествия
ТАСС: подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге признался в его убийстве

Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге признался в его убийстве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подозреваемый в похищении пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Для проверки показаний подозреваемого и поиска тела потерпевшего следственно-оперативная группа выехала на место предполагаемого места утопления ребенка", – говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, подозреваемым является 38-летний уроженец Луганской области.

Мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе 30 января. Он был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.

Правоохранители выяснили, что ребенок сел в авто с разбитым бампером на Таллинском шоссе. По данным СМИ, водителем оказался выходец из ЛНР. Причем раньше ребенок не был знаком с мужчиной.

Версия с похищением мальчика рассматривалась как приоритетная. По данному факту был задержан подозреваемый, однако сначала он отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ.

происшествиярегионы

