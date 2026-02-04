Axios: Украина назвала продуктивными переговоры в Абу-Даби

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД ОАЭ

Украина назвала продуктивными переговоры с делегациями России и США в Абу-Даби. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинское официальное лицо.

По данным СМИ, встреча уже завершилась. Источник ТАСС отметил, что стороны готовы продолжить общение 5 февраля.

Российскую делегацию на данной встрече возглавил глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а украинскую – секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров.

Со стороны США участие в переговорах приняли спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва признательна американским переговорщикам за прилагаемые ими усилия для урегулирования украинского конфликта. При этом РФ не планирует выпускать сообщения по итогам встречи 4 февраля.