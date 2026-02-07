10 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 10 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 14:00 до 20:00 силами ПВО были ликвидированы 5 беспилотников над Белгородской областью и еще 5 дронов над Брянской областью.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области. Они применили РСЗО HIMARS и реактивные БПЛА самолетного типа. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены.

Позже в результате атаки украинского БПЛА возник пожар на предприятии Конаковского округа в Тверской области. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

